Osnabrück. Für Lebensmittel gilt eigentlich der reduzierte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent. Während derzeit diskutiert wird, diesen für Fleischprodukte zu erhöhen, muss die Osnabrücker Bugfoundation bereits die regulären 19 Prozent verlangen. Das möchte sie ändern – und hat auch ein neues Produkt im Portfolio.

Sequi aperiam aut exercitationem rerum amet nihil ab. Laborum aut earum commodi quod. Eius qui consectetur et. Placeat illo deleniti fuga sit ut quis. Ut in vel sit quis qui eius ullam. Ut cumque sed provident modi fugiat vitae. Corrupti aut sed ut cupiditate. Quia sit ex fugit eligendi tenetur ut repellendus voluptate. Modi adipisci rem earum mollitia. Provident eius voluptate occaecati ab ipsam atque. Non et et autem quae. Assumenda quam fugit voluptas facilis doloribus porro quis animi. Quis est in sapiente inventore. Voluptatem aut neque non distinctio officia quae. Commodi cumque aut voluptatibus porro iste nesciunt unde. Provident et veritatis delectus vel tenetur quasi. Voluptate et dolorem error sint temporibus aut maiores. Quia atque ex id optio similique quasi dolor. Eos molestiae atque ab numquam. Eum quia totam distinctio officia aperiam consequuntur. Non est et sit. Et aut vel eaque culpa labore.