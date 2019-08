Osnabrück. Mit sofortiger Wirkung hat die Osnabrücker Wirtschaftsförderung einen neuen Chef: Ralf Minning, der seit März Prokurist und Leiter Unternehmensservice bei der WFO ist, wurde einstimmig vom Aufsichtsrat mit der Geschäftsführung betraut.

Das ging schnell: Am Mittwochmorgen war bekannt geworden, dass sich die bisherige WFO-Chefin Marina Heuermann aus persönlichen Gründen nach Oldenburg zurückzieht, am Mittwochabend stand bereits ihr Nachfolger fest. Einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück ist zu entnehmen, dass Minning seit dem 1. März maßgeblich am Aufbau des neuen WFO-Teams beteiligt war.

Bis zum Februar hatte er für PrivewaterhouseCoopers im Bereich Consulting als Global Relationship Partner gearbeitet. Schwerpunktmäßig verantwortete er dort den nationalen und internationalen Geschäftsbereich „Consulting Healthcare“. Von 2001 bis 2016 war Minning Alleinvorstand und Inhaber der Five Topics AG. Zuvor arbeitete er als leitender Angestellter bei zwei großen Betriebskrankenkassen.

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, der den Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung zu der außerordentlichen Sitzung eingeladen hatte, sprach dem neuen Mann an der WFO-Spitze sein Vertrauen aus: Minning werde den begonnenen Wandel der WFO "zweifellos mit großer Umsicht und dem nötigen Fingerspitzengefühl begleiten und weiter vorantreiben“.

Die Stadtverwaltung und der Verein zur Wirtschaftsförderung Osnabrück, die zu gleichen Teilen Träger der WFO sind, schätzten sich glücklich, mit Minning so schnell eine hochqualifizierte Kraft für diese Aufgabe gewonnen zu haben. Hilfreich sei, dass der bisherige Prokurist schon mit den WFO-Geschäften vertraut sei.

Minning selbst wird in der Verlautbarung mit den Worten zitiert, er freue sich auf die neue Herausforderung und über das Vertrauen. „Mit einem starken Team wolle die WFO Förderer der Wirtschaft sein und ihren Kunden "echte Mehrwert-Leistungen bieten". Der Dialog mit den Unternehmern solle weiter vertieft und die Aufmerksamkeit für den Standort Osnabrück deutlich verbessert werden.