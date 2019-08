Aktionstag in Osnabrück-Voxtrup für sichere Schulwege CC-Editor öffnen

"Walking Bus" mit dem Niedersachsens Innenminister: Boris Pistorius war am ersten Schultag der Erstklässler in Voxtrup dabei und stellte die Aktion für sichere Schulwege vor. Foto: David Ebener

Osnabrück. „Kleine Füße – sicherer Schulweg“: So heißt die Schulanfangsaktion des Landes Niedersachsen seit mehr als 20 Jahren. Sie wird jedes Jahr in einer anderen Schule präsentiert. Dieses Mal fiel die Wahl auf die Grundschule Voxtrup. Dort begrüßte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius am ersten Schultag die neuen Erstklässler.