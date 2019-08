Feuer in Osnabrücker Wohnung im Stadtteil Schölerberg CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr wurde zu einem Brand im Stadtteil Schölerberg gerufen. Foto: David Ebener

Osnabrück. In einer Wohnung in der Osnabrücker Osningstraße ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Entgegen ersten Meldungen wurde jedoch niemand verletzt.