Machtwort des Osnabrücker OB verhallt ungehört

Osnabrück. Man kann es kaum noch glauben. Da spricht der Oberbürgermeister ein Machtwort und niemand scheint es zu hören. Wie ist sonst zu erklären, dass die Bauverwaltung zwischen dem 10. Juli und dem 14. August nicht in der Lage war, die Bushaltestellen am Neumarkt wieder verkehrstauglich zu machen?

Und wie um die Blamage noch auf die Spitze zu treiben, fällt das ganze Elend erst am letzten Ferientag, also am 14. August auf. Und das, wo doch die Stadtwerke auf einer Pressekonferenz zwei Tage zuvor noch stolz verkündet hatten, dass sie ihren Job erledigt hätten. Hallo, wer spricht hier eigentlich mit wem oder wurde die Kommunikation zwischen den Stadtwerken und der Stadt jetzt eingestellt? Letztere werden sich ein Loch ins Knie ärgern, dass sie in diesen Abgrund mit hineingezogen werden, obwohl sie sich nichts haben zu Schulden kommen lassen.

Nicht zuletzt fällt ein ganz langer Schatten auch auf den OB. Wolfgang Griesert hat den Neumarkt zur Chefsache erklärt und mit der Autorität seines Amtes und mit gutem Grund dafür gesorgt, dass die geplante Verlegung der Bushaltestellen rückgängig gemacht wird. Danach aber scheint er alle Aktivitäten eingestellt zu haben. Zumindest hat er offensichtlich nicht dafür gesorgt, dass die notwendigen Arbeiten auch ausgeführt werden. Bei einem so sensiblen Thema wie dem Neumarkt ein fataler und definitiv vermeidbarer Fehler.