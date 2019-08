Ein Füllhorn an Sounds haben die Osnabrücker das AudioGiveBox-Projekt von DJ At alias Albert Ruppelt gespendet. Die Ergebnisse präsentiert er bei der Kulturnacht. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Der „Sound of Osnabrück“ nimmt langsam Formen an. Albert Ruppelt alias DJ At hat auf seinen Aufruf, Tonträger zu spenden, ein gewaltiges Feedback geerntet: Mehr als 300 Schallplatten und noch mehr CD’s sind von den Osnabrückern in die AudioGiveBox eingeworfen worden. Daraus setzt er nun den Sound der Stadt zusammen.