Radfahrerin nach Unfall in Osnabrücker Weststadt schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Osnabrücker Weststadt ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. In der Osnabrücker Weststadt ist eine Radfahrerin am Mittwochmittag von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei schreibt in einer ersten Meldung von einer Vorfahrtsverletzung.