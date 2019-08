Osnabrück. Wieder einmal ist der Friedensgarten im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide von Vandalismus betroffen. In den vergangenen Wochen gab es mehrere Übergriffe, vermutlich von einer Gruppe Jugendlicher. Jetzt soll für sie und mit ihnen ein eigener Treffpunkt geschaffen werden.

