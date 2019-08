Und da klingelt’s: Jamal (Mitte) schiebt den Ball vorbei an Torwart Jan. Amandus wird sich in wenigen Sekunden mit dem Torschützen freuen. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Regen hält echte Fußballer nicht vom Kicken ab? Denkste. Zum Training auf dem Sportplatz am Grünen Weg in Eversburg kamen am Dienstag nur fünf Jungs. Das soll am Mittwoch beim Ferienpass-Abschlussturnier anders werden. Da können alle Kinder vorbeikommen und mitspielen. Um 10 Uhr geht es los – und es gibt Preise zu gewinnen.