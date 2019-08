Den Karnevalisten auf der Spur: Beim Ossensamstag fegen OSB-Mitarbeiter den Narren hinterher. Der Finanzausschuss wird darüber entscheiden, ob die Karnevalisten weiterhin einen Beitrag zur Straßenreinigung zahlen müssen. Foto: Archiv/Sebastian Philipp

Osnabrück. Karnevalisten in Not? Der Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval (BOK) beteiligt sich jedes Jahr mit 10000 Euro an den Kosten für die Straßenreinigung nach dem Umzug am Ossensamstag – und möchte nun davon befreit werden. Damit beschäftigt sich am kommenden Dienstag der Finanzausschuss der Stadt.