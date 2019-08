Foto: imago/SKATA

Osnabrück. Ökumenische Aktion in Osnabrück: Die Kirchengemeinden im Norden der Stadt sammeln nicht mehr benötigte Handys. Die Geräte können am Samstag, 24. August 2019, abgegeben werden – beim Stadtteilfest in Haste und parallel beim Friedensfest an der Moorlandstraße. Bei beiden Anlässen werden die Besucher auch über die problematischen Bedingungen bei der Produktion von Mobiltelefonen informiert.