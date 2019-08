Beim Alpaka-Trekking in Lienen lernten Merle (links), Maja und andere Kinder die südamerikanischen Tiere näher kennen. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. „Die sind so süß, so flauschig und so kuschelig.“ Die zehn Kinder, die am Montag mit dem JZ Westwerk auf Alpaka Trekking-Tour in Lienen gingen, kriegten sich gar nicht mehr ein.