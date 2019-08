Erinnert sich ans erste Schlossgarten-Open-Air: Hanns Hanneken ist eigentlich Schlagzeuger, als Komponist nutzt er aber die Gitarre. Foto: Harald Keller

Osnabrück. „Free Concert im Schloßgartenpark“ hieß das erste Open-Air-Festival, das in Osnabrück stattfand. Am 15. August 1970 strömte dazu Osnabrücks Jugend in Scharen in den Schlossgarten. Hanns Hanneken, der als Musiker auf der Bühne stand, erinnert sich noch gut an diesen Tag.