Osnabrück. Freunde des Dartsports können sich auf das nächste Darts-Turnier in Osnabrück freuen: Von Donnerstag bis Samstag, 29. bis 31. August findet eine Steel-Dartsmeisterschaft im Alando Ballhaus statt. Hier gibt es Infos zum Verlauf und Anmeldung.

Wann wird gespielt?

Vorrunden: Donnerstag, 29. August, und Freitag, 30. August, jeweils ab 18.30 Uhr

Finale: Samstag, 31. August, jeweils ab 18.30 Uhr

Spielverlauf:

Gespielt wird in den Vorrunden am Donnerstag, 29. August und Freitag, 30. August die Variante Single Out/ Best of Three. Am Finalabend am Samstag, 31. August, wird dann die Variante Double Out gespielt. Bis zu 120 Teams können teilnehmen. Zum Finale werden bis zu 500 Zuschauer erwartet. Final-Karten sind bei den Vorrunden-Abenden erhältlich. Teilnehmende Teams erhalten jeweils 10 Karten im Wert von 30 Euro.

Was gibt es zu gewinnen?

Das Sieger-Team gewinnt 600 Euro. Der Vizemeister bekommt 300 Euro und der Dritte erhält 100 Euro.

Wie können sich Teams anmelden?

Teams können sich per E-Mail unter darts@agentur-allesbestens.de anmelden. Die Startgebühr pro Team beträgt 40 Euro. Jedes Team kann sich einen Wunschtermin für die Vorrunden aussuchen. Mehr Informationen gibt es bei der Agentur Schäfer, Events & Medien unter 0541/58051130.