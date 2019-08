Skater zeigten am Samstag ihre Tricks im Skatepark an der Liebigstraße. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Wenn das Wetter halbwegs passt, ist immer Betrieb im Osnabrücker Skatepark. Am Samstagnachmittag war das Verkehrsaufkommen aber deutlich überdurchschnittlich: Beim 26. "Battle of Osnabrooklyn" Skate-Contest fuhren vorwiegend Osnabrücker mit, aber auch Skater aus Bielefeld, Braunschweig und Köln waren am Start.