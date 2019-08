Im Ballhaus des Alandos nahm Jan-Felix Simon vom Kinderhospizdienst (Mitte) die Spende der Familie Spohn entgegen. Foto: Viktoria Koenigs

Osnabrück. Wird bei einem Kind eine lebensverkürzende Krankheit festgestellt, stellt dies das Leben der gesamten Familie auf den Kopf und stellt sie vor schwierige Herausforderungen. In dieser Zeit steht ihnen in Osnabrück auf Wunsch der ambulante Kinderhospizdienst zur Seite. Dieser hat für seine Arbeit nun eine Spende in Höhe von 8000 Euro erhalten.