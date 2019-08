Langsam aber nachhaltig

Osnabrück. Der Piesberg wächst. Oder besser gesagt: Das kulturelle Leben am Piesberg wächst, langsam zwar aber nachhaltig.

Die Entwicklung am Piesberg zu beobachten, macht Freude. Die verschiedensten Akteure, genannt seien hier stellvertretend für alle anderen die Feldbahn- und Dampflokfreunde, das Museum Industriekultur und das Piesberger Gesellschaftshaus, haben einen Ort der Begegnung geschaffen, der in Harmonie mit dem gegebenen Umfeld immer neue Ideen hervorbringt. Nichts wird aufgepfropft. Jede neue Initiative wächst auf den Erfahrungen der Vergangenheit. Nachhaltigkeit ist erstes Gebot.

Die Absage der Bundesgartenschau 2015, die unter dem Motto ein "Berg im Aufbruch" stand, nach der Kommunalwahl 2006 hat der Entwicklung des Natur- und Landschaftsparks nicht geschadet. Ob – wie seinerzeit geplant – Geysir, Seilbahn und Amphitheater heute noch laufen würden? Zweifel sind erlaubt. Die Schritt-für-Schritt-Entwicklung nimmt wesentlich mehr Osnabrücker mit, als es eine Buga jemals vermocht hätte. Mit der Öffnung des Steinbrechers für weitere Aktivitäten öffnet sich auch ein weiteres Fenster in Richtung Zukunft des Piesbergs. Der Berg ist also nach wie vor in Bewegung – langsam aber sicher.