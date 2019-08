Osnabrück. Mit der deutschen Komödie "25 km/h" und rund 120 Besuchern feierte das diesjährige Open-Air-Kino im Garten des Gemeinschaftszentrums Ziegenbrink in der Osnabrücker Südtsadt einen gelungenen Einstand.

Neben dem Schlossinnenhof und dem Zoo ist in diesem Sommer auch das Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink ein Spielort für Open-Air-Kino in der Stadt. „Lauschige Filmnächte in der Südstadt“ versprechen die erfahrenen Veranstalter der „Mobilen Kino-Kultur“ (Mokik). Und damit nicht zu viel. Rund 120 Filmfreunde lockt die Premiere am Donnerstagabend zum Hauswörmannsweg. Und die können es sich wahlweise auf Stühlen, Bänken, an Picknick- oder an Stehtischen gemütlich machen im weitläufigen, warm und dezent illuminierten grünen Außenbereich des südlichen Stadtteilzentrums.

Für viele Gäste eine Premiere

Nicht wenige Besucher müssen allerdings gestehen, zum ersten Mal den Weg dorthin gefunden zu haben. So ist es eine Win-Win-Situation für beide: Der Ziegenbrink kann seinen Bekanntheitsgrad erhöhen und die Partner-Veranstalter, zu denen neben Mokik auch der Kulturverein Fokus und die Film- und Bildungsinitiative (FBI) gehören, können einen Ort bespielen, der wie gemacht zu sein scheint für naturnahe Kinoabende im Freien. Schon im vergangenen Jahr waren die Macher von der innerstädtischen Vitischanze, wo sie rund zehn Jahre lang allsommerlich Filme gezeigt haben, auf den Ziegenbrink umgezogen. Der „Testballon“ sei da aber „nicht so hoch“ gestiegen, sagt Filmvorführer Martin Junker in Anspielung auf die vergleichsweise geringe Resonanz.

Umso mehr freut sich der FBI-Mann nun über die vielen Gäste, die mit Vertretern aus fast allen Generationen ein bunt gemischtes Publikum bilden – und auch darüber, dass die Mitarbeiter des Gemeinschaftszentrums engagiert „mit anpacken“. Auch die Filmauswahl habe man gemeinsam getroffen, verrät er. So wie bei der Bestuhlung ist da für jeden etwas dabei, obwohl das Programm mit nur drei Filmen an drei Donnerstagen im August im Vergleich zur Konkurrenz überschaubar ist. Einig waren sich alle darüber, dass passend zum Sommer eher „etwas Leichtes“ gespielt werden soll, verrät Junker.

Drei Komödien aus drei Ländern

Und so brettern am ersten Abend Lars Eidinger und Bjarne Mädel als zwei Brüder auf den Spuren ihrer Vergangenheit mit „25 km/h“ über die drei mal vier Meter große Leinwand, die hoch genug auf die Bühne gestellt worden ist. Auf die deutsche Erfolgskomödie folgen an den kommenden Donnerstagen eine rabenschwarze, Oscar-prämierte amerikanische Komödie sowie eine aus Frankreich, die im regulären Osnabrücker Kinoprogramm nicht gespielt wurde und denkbar passend zur Location von einem „unvergesslichen Gartenfest“ handelt.

Sollte das Wetter anders als beim Premierenabend nicht mitspielen, steht als Ausweichort der hohe und helle Veranstaltungssaal des Gemeinschaftszentrums bereit, an den das Gartengelände direkt anschließt. Und sollte es dort etwas voller werden als erwartet, können die derzeit 150 Sitzplätze jederzeit aufgestockt werden, wenngleich die Leinwand für sehr viel mehr Besucher dann doch etwas zu klein ist.

Weitere Vorstellungen Die nächsten Termine des Open-Air-Kinos am Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink, Hauswörmannsweg 65; Einlass jeweils 20.30 Uhr, Filmbeginn ca. 21.30 Uhr. Eintritt 5 Euro: Donnerstag, 15. August: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Donnerstag, 22. August: “Champagner & Macarons”