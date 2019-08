Osnabrück. Michael Patrick Kelly, Max Giesinger und Lotte am Freitag; Jan Delay, Samy Deluxe und Christian Steiffen am Samstag – das Aufgebot beim Schlossgarten Open Air in Osnabrück kann sich sehen lassen.

Der Freitag steht ganz im Zeichen der Pop-Musik. Eröffnet wird der erste Festival-Tag von Lotte. Die Sängerin wurde mit ihrer Single „Pauken“ bekannt. Nun hat sie ihren Stil verändert, sie klingt leichter und lockerer als noch vor zwei Jahren.

Mit Max Giesinger und Michael Patrick Kelly kommen zwei Superstars der deutschen Musik-Szene in den Schlossgarten. Während Kelly langjährige Erfahrung im Show-Geschäft hat, ist Giesinger erst seit drei Jahren durch sein Album „Der Junge, der rennt“ eine große Nummer.

Viel Erfahrung bringen auch Jan Delay und Samy Deluxe mit. Beide sind in der Hamburger Hip Hop-Szene groß geworden.

In der Osnabrücker Musik-Szene ist Christian Steiffen groß geworden. Der selbst ernannte „Gott of Schlager“ wird zum ersten Mal auf der Bühne im Schlossgarten stehen und seine Jünger mit Hits wie „Ich fühl mich disco“ oder „Sexualverkehr“ beglücken. Aktuell ist er in dem Film „Leberkäsjunkie“ im Kino zu sehen.

Das Schlossgarten Open Air in Osnabrück beginnt am Freitag, 16. August, und am Samstag, 17. August, um je 18 Uhr. Eintritt: 57 Euro (Freitag) und 51,50 Euro (Samstag). Nach dem Ende der Konzerte finden im Rosenhof After-Show-Partys statt. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

Wir verlosen je 2 x 2 Tickets für den Freitag und den Samstag. Senden Sie bis zum 14. August eine SMS mit der Kennung mobil win schlossgartenopenair an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808400389 an (Stichwort Schlossgarten Open Air), wenn Sie Tickets für den 16. August gewinnen wollen. Oder senden Sie bis zum 14. August eine SMS mit der Kennung mobil win schlossgartenopenair2 an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808400390 an (Stichwort Schlossgarten Open Air 2), wenn Sie Tickets für den 17. August gewinnen wollen.

Anzeige Anzeige

Spielregeln: Teilnahme per SMS oder Telefon. Gebühr pro SMS 49 Cent, Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent. Bitte hinterlassen Sie bei einem Anruf Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und das Stichwort des Gewinnspiels. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter der NOZ MEDIEN und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.