Osnabrück. Die Dächer der Bushaltestellen in Osnabrück sollen begrünt werden. Das schlägt die Ratsfraktion des Bundes Osnabrücker Bürger (BOB) vor. In Utrecht habe sich das bewährt, sagt BOB.

"Um aktiv etwas gegen das Artensterben zu tun, Feinstaub aus der Luft zu filtern und an heißen Tagen für etwas Abkühlung zu sorgen, sollten nach niederländischen Vorbild die Bushaltestellen in der Stadt Osnabrück begrünt werden“, fordert das hinzugewählte Mitglied der BOB-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, Steffen Grüner. Er kündigte für die nächste Ausschusssitzung einen entsprechenden Antrag an. Verwaltung und die Stadtwerke Osnabrück sollen damit beauftragt werden, eine Umsetzung zu prüfen und die Kosten darzustellen.

Grüner schlägt vor, die Dächer beispielsweise mit Sedum (Fetthenne) zu bepflanzen, das nach seinen Angaben pflegearm und beliebt bei Bienen und Hummeln ist. Sedum sei robust und winterhart und filtere außerdem Feinstaub aus der Luft. Auch als Regenwasserspeicher eignete sich die Bepflanzung.

Vorbild könnten die Haltestellendächer im niederländischen Utrecht sein, wo 300 Schutzhäuschen mit dem blühenden Sedum bepflanzt wurden. Wie "Die Welt" berichtet, wird das Begrünungsprojekt in Utrecht von Anwohnern und Touristen mit Begeisterung aufgenommen. In Düsseldorf und Berlin gebe es ebenfalls Überlegungen, Bienenwiesen auf Haltestellen anzulegen.



Der BOB-Sprecher verweist in einer Mitteilung auf das Förderprogramm "Grün statt Grau" der Stadt Osnabrück zur Dachbegrünung. Der Fördertopf von 100.000 Euro war binnen fünf Wochen ausgeschöpft. 33 private Hausbesitzer kommen in der Genuss der finanziellen Förderung. Das Förderprogramm soll möglicherweise neu aufgelegt werden. Die BOB-Fraktion sieht in der Begrünung von Haltestellendächern eine weitere Möglichkeit, mehr Grün in der Stadt zu schaffen.