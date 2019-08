Osnabrück. Premiere auf der Timezone-Bühne am Büdchen am Westerberg: Zum ersten Mal trat dort der Osnabrücker Voodoo Hoodoo Blues Club in Minimal-Besetzung als Duo auf - und sorgte mit einem feinen Akustik-Blues-Programm, in dem es auch um "uncoole" Nachbarn ging, für den Soundtrack zur Lage.

Am Ende waren alle Bierbänke vor der Timezone-Bühne am Büdchen mit interessierten und mitunter begeisterten Zuhörern besetzt. Keine Selbstverständlichkeit, wenn es dort „Live im Grünen“ heißt. Aber Gitarrist Tim Funke und Keyboarder Jens Niemann ist es im Laufe des Mittwochabends singend und spielend gelungen, zumindest einen Teil des Biergartenpublikums für sich zu gewinnen und dessen Prioritäten auf die Musik zu verlagern. Zum ersten Mal trat der Osnabrücker Voodoo Hoodoo Blues Club dort auf – und zum ersten Mal auch in Minimal-Besetzung als Duo, das nicht nur Bluesrock-Klassiker, sondern auch eigene Stücke in ein neues, akustisches Klanggewand gekleidet hat. Nur ein einziges Mal griff Funke als Gründer eines Projekts, das vor vier Jahren als loses, 12-köpfiges Musiker-Konglomerat gestartet und mittlerweile als festes Bluesrock-Quartett etabliert ist, an diesem doppelten Premierenabend zur E-Gitarre. So erdig wie metallisch klang dabei der kleine, aber feine Vorgeschmack auf das kommende, dritte Album, das passend zum cineastischen Steel-Sound in den Südstaaten aufgenommen wird.

Den Regen weggespielt

Das Titelstück des aktuellen Longplayers „Wounds And Scars“ funktionierte in neuer, musikalisch reduzierter Form ohne die geballte Bluesrock-Besetzung ebenso prächtig wie „Trouble“ vom Debütalbum, das Funke und Niemann vom schnörkellosen Geradeaus-Rocker gekonnt in eine entspannt groovende Funk-Nummer konvertierten. Ungleich schneller und im positiven Sinne hektisch kam der mit viel Leidenschaft und Spielfreude vorgetragene „Personal Blues“ rüber – thematisch genauso wie der „Runaway Blues“ ein Stück über leidige Nachbarn, die „nicht so cool sind“, wie Funke am passenden Ort verriet. Denn damit rannte er ausgerechnet dort, wo in Zukunft genau deswegen kein Büdchenfest mehr stattfinden darf, offene Türen ein. Dass am Anfang ein nicht angesagter kleiner Regenschauer auch kurz äußerlich für Blues-Stimmung gesorgt hatte, war am Ende vergessen. Mit ihren überraschenden Neuinterpretationen und „Unplugged“-Arrangements brachten die beiden Osnabrücker „Blues Brothers“ die Sonne in den Biergarten am Büdchen. Als es längst gedämmert hatte, wären sie gern dem Wunsch des Publikums nachgekommen, noch eine Zugabe zu spielen. Aber auf dem Westerberg herrscht pünktlich ab 22 Uhr Bettruhe