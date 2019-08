Osnabrück. Die Stadt Osnabrück wird für ihr Engagement für eine gelungene Stadtentwicklung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewürdigt. Wie die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, wird Osnabrück als Deutschlands nachhaltigste Großstadt 2020 ausgezeichnet. Der Preis ist mit 30 000 Euro dotiert.

Die Stadt habe einen Indikatoren-Katalog entwickelt, der es sowohl der Verwaltung als auch der Bevölkerung ermögliche, die Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsziele detailliert zu überprüfen, begründete die Stiftung die Entscheidung.

Die Menschen hätten ihre Ideen zur nachhaltigen Stadtentwicklung beim „Masterplan Innenstadt" einbringen können. Bei diesem Masterplan gehe es unter anderem um weniger Platz für den motorisierten Individualverkehr und die Schaffung attraktiver Grünflächen. Die Stadt habe auch etwas für den Klima- und Ressourcenschutz getan, indem sie etwa ökologische Standards in der Bauleitplanung gesetzt oder zum ersten Mal in Deutschland ein Solardachkataster erstellt habe.

In allen Fachbereichen

„Wir freuen uns sehr, dass wir insbesondere für die strategische Verankerung des Themas Nachhaltigkeit die Auszeichnung erhalten“, so Oberbürgermeister Wolfgang Griesert. Claas Beckord, Abteilungsleiter Strategische Stadtentwicklung und Statistik, erläutert, warum Osnabrück den Preis erhalten hat: „Nachhaltigkeit ist in Osnabrück eine Querschnittsaufgabe, an der alle Fachbereiche und vor allem die Bürgerschaft mitwirken. Wir haben daher nicht mit einem, sondern einer Vielzahl von konkreten Projekten, aber auch der strukturellen Verankerung des Themas Nachhaltigkeit gepunktet.“

Grünflächen und Elektrobusse

Gewürdigt wird mit dem Preis vor allem die intensive Einbindung der Bürgerschaft in Planungsprozesse, wie zum Beispiel beim Masterplan Innenstadt, bei dem Bürger ihre Ideen zur nachhaltigen Stadtentwicklung einbringen konnten. Beim Klimaschutz setzte die Stadt konkrete Projekte und Maßnahmen um: Förderung des Umstiegs vom motorisierten Individualverkehr, Sicherung und Ausbau von Grün- und Freiflächen, Ausbau von Radschnellwegen und Umstellung des Nahverkehrs auf Elektrobusse.

„Auch unsere vielfältigen Umweltprojekte und unsere Einrichtungen der Bildung für nachhaltige Entwicklung wie das Umweltbildungszentrum Museum am Schölerberg mit seinen umfangreichen Angeboten tragen zur nachhaltigen Entwicklung bei. Nicht zuletzt sind es auch die vielen engagierten Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein nachhaltiges Osnabrück einsetzen“, so Beckord.

Im Herbst wird der Preis offiziell im Friedenssaal im Osnabrücker Rathaus übergeben.

Ausgezeichnet werden auch die Städte Aschaffenburg (Bayern) und Bad Berleburg (Nordrhein-Westfalen). Die Auszeichnung ist eine Initiative der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis zusammen mit der Bundesregierung, der Allianz Umweltstiftung, dem Rat für Nachhaltige Entwicklung und anderen Organisationen.