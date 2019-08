Osnabrück. Zwei Schwergewichte aus den goldenen Zeiten des Speed- und Thrash-Metals besuchen in den kommenden Tagen den Osnabrücker Bastard Club.

Für die Bands Death Angel und Prong waren die Achtziger- und Neunzigerjahre die goldenen Jahrzehnte. In der Zeit, in der Bands wie Metallica oder Slayer in den Mainstream gespült wurden, zählte auch dieses Trio zur Speerspitze des Metal-Bewegung.

Am Montag kommt dann die Band Death Angel aus der Bay Area in San Francisco in den Bastard Club. Die Gegend hat etliche Protagonisten des Speed Metal-Genres hervorgebracht. Unter ihnen waren Metallica, Exodus oder Testament. Death Angel wird jedoch zum Genre des Thrash Metals gezählt. Das Wort Thrash bedeutet auf Deutsch „dreschen“. Dementsprechend klingt auch die Musik. Und das ist in diesem Fall als Kompliment zu verstehen.

Neben dem Auftritt beim Summerbreeze Festival in Dinkelbühl ist das Konzert im Bastard Club der einzige in Deutschland in diesem Sommer. Die Band wird am Montag sicher ihr aktuelles „Humanicide“ in den Fokus stellen. Das wurde im Juni veröffentlicht und stieg in Deutschland sogar in die Top 20 der Charts ein. Death Angel wurde 1982 gegründet. Gitarrist Rob Cavestany ist von Anfang an dabei. Sänger Mark Osegueda stieg zwei Jahre später ein. Die Musiker sagen von sich, dass sie immer noch hungrig sind.

Am Mittwoch macht schließlich Prong Station in der Buerschen Straße. Das New Yorker Trio war seit eh und je vom Hardcore und Punk ihrer Heimatstadt beeinflusst. Die 1986 gegründete Band ist für ihre groovende Spielart des Heavy Metal bekannt. Auf der aktuellen Tour, die sie nach Osnabrück, Rostock, Berlin, Hannover und Mannheim führt, wird Prong ihr Album „Cleansing“ in den Fokus stellen, das vor 25 Jahren veröffentlicht wurde. Es enthält mit Stücken wie „Snap Your Fingers, Snap Your Neck“, „Another Worldly Device“ oder „Whose Fist is this anyway?“ Klassiker des Genres, die am Mittwoch im Bastard Club sicher für Bewegung sorgen werden.