Bagger fährt in Ibbenbüren in Hochspannungsleitung der Bahn

An einem Bahnübergang in Ibbenbüren ist ein Baggerfahrer in einer 15.000-Volt-Oberleitung hängengeblieben. Foto: Nord-West-Media TV

Ibbenbüren. Mit dem Ausleger seines Baggers ist ein 23-Jähriger Donnerstagmorgen an einem Bahnübergang in Ibbenbüren in der Oberleitung hängengeblieben. Der Baggerfahrer ist unverletzt. Die Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Rheine war bis 11 Uhr gesperrt.