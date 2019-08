Osnabrück. Der Prozess gegen die beiden ehemaligen Geschäftsführer der Emsland-Stärke in Emlichheim gerät ins Stocken. Der zweite Verhandlungstag vor dem Landgericht Osnabrück war am Mittwoch bereits nach acht Minuten beendet. Die Wirtschaftsstrafkammer verfügte, dass die Anklage erweitert werden muss.

