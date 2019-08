Zum Wohl der Osnabrücker Löwen

Osnabrück. Das Engagement der Sparkassenstiftungen ist ebenso löblich wie notwendig. Der Zoo ist auf Spenden angewiesen, will er die Lebensbedingungen seiner Tier nachhaltig verbessern und seine Attraktivität weiter steigern.

Die Unterhaltungskosten für Zoos sind immens. Dass der Osnabrücker Zoo nicht nur seine reine Existenz, sondern darüber hinaus auch Investitionen in Millionenhöhe nahezu ohne kommunale Zuschüsse bislang alleine stemmen konnte, ist einmalig in der bundesdeutschen Tiergartenlandschaft.

Der Zoo ist auch nach wie vor nicht defizitär. Was drückt, sind die Abschreibungen für die hohen Investitionen für das Tierwohl der vergangenen Jahre und Investitionen, die aufgrund des Konkurrenzdrucks durch die Zoos in Emmen, Hannover und Münster notwendig wurden. Darin ist auch der Grund für den jüngst von der Stadt gewährten Zuschuss in Höhe von zwei Millionen Euro insgesamt für die Jahre 2020 bis 2023 zu finden.



Der Rat hat diesen Zuschuss ohne Wenn und Aber gewährt. Mit diesem Beschluss hat er gleichzeitig ein deutliches Zeichen für alle Förderer des Zoos gesetzt, indem er so der Mannschaft um Geschäftsführer Andreas Busemann sein absolutes Vertrauen ausgesprochen hat. Spender und Sponsoren möchten ihre Gaben sinnvoll angelegt wissen. Der Zoo bietet ihnen hier ein gutes Umfeld.