Osnabrück. Mehr Platz für den König der Tiere. Mit der Erweiterung der Löwenanlage geht der Zoo einen weiteren Schritt auf dem Weg zur haltungsgerechten Optimierung seiner Anlagen. Unterstützt wird er dabei von den Sparkasenstiftungen aus Stadt und Landkreis.

Im November sollen die Bauarbeiten für die neue Löwenanlage beginnen. Dann werden im Zoo insgesamt noch einmal etwa 2,5 Millionen Euro verbaut, zusätzlich zu den 1,5 Millionen Euro die bereits in den Bereich der Nashörner, Zebras und Pinselohrschweine geflossen sind. Löwen- und Nashornanlage zusammen tragen den Namen des afrikanischen Nationalparks Mapungubwe.

Während die Nashornanlage inklusive Zebra und Pinselohrschweingehege seit wenigen Tagen fertiggestellt ist, geht es bei den Löwen im Spätherbst los. Die Anlage im Herzen des Zoos soll in der Besucher schwächeren Jahreszeit in Angriff genommen werden. Nach ihrer Fertigstellung im Frühsommer 2020 können sich die Löwen auf einer dreimal so großen Fläche tummeln. 1856 Quadratmeter werden dem fünfköpfigen Rudel unter der Leitung von Kater Nakuru zur Verfügung stehen. Auch die Stallfläche der Großkatzen wird sich verdreifachen.

Die Stiftung der Sparkasse Osnabrück und die Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osnabrück beteiligen sich mit insgesamt 300.000 Euro an den Kosten der Löwenanlage. Eine Million Euro konnte der Zoo aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung einwerben. 350.000 Euro hat der 2016 gegründete Verein Löwen für Löwen bereits eingenommen. Ziel des Vereins ist, eine Spendensumme von 500.000 Euro in die neue Anlage einbringen zu können. Den Rest wird der Zoo aus eigenen Mitteln stemmen.

Erfolgreiches Marketing

In Anbetracht der großen Investitionen in den vergangenen Jahren waren denn auch die Vertreter der Sparkassenstiftungen voll des Lobes für das Team um Zoo-Geschäftsführer Andreas Busemann. "Ohne sein tolles Marketing und die gute Netzwerkarbeit wäre der Zoo nicht so erfolgreich", sagte Michael Lübbersmann, Landrat des Landkreises Osnabrück und Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osnabrück, die einen Beitrag in Höhe von 90.000 Euro leistet. Unterstützung bekam er von Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, gleichzeitig Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Osnabrück, der zudem die Bildungsarbeit des Zoos unterstrich. Der Zoo sei ein sehr wichtiger Ort für die Menschen in der Region. "Wir möchten helfen, dieses wichtige Bildungsangebot zu erhalten, indem wir helfen die Tierhaltung weiter zu verbessern", so Griesert.

Sein Unternehmen begleite den Zoo schon sehr lange, so Johannes Hartig, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Osnabrück. Hartig verwies auf gemeinsamen Aktion unter anderem für die Giro-Live-Kunden der Sparkasse aber auch auf die Partnerschaft bei der Umsetzung technischer Neuerungen. Zoopräsident Reinhard Sliwka dankte den Stiftungen für ihr Engagement, dass dem Zoo bei seinem Bildungsauftrag, vor allem aber bei seinen Bemühungen die Haltungsbedingungen zu verbessern helfe.

Über die nun anstehenden Arbeiten informierte Bauleiterin Angelika Mösche vom Büro Drecker. Highlight der Anlage wird nach ihren Worten ein weiterer Höhenpfad, wie es schon jetzt mehrere im Zoo gibt: „Der 85 Meter lange und bis zu fünf Meter hohe Pfad ermöglicht gitterlose Einblicke in die Gehege und eröffnet den Blick links auf das Löwenrudel und rechts auf Giraffen und Antilopen." Der Pfad sei barrierefrei und verteile die Steigung entlang der Strecke gleichmäßiger und damit angenehmer. Bereits im Frühjahr 2020 solle die Anlage fertig sein, wenn das Wetter entsprechend mitspiele.

Löwen bleiben auf der Anlage

Die Tiere bleiben während der Umbauarbeiten vor Ort, wie Andreas Wulftange, Kurator und Biologe im Zoo, erläutert: „Zwar bedeuten Bauarbeiten für Tiere wie auch für Menschen einen gewissen Stress wegen des Lärms, aber ein Umzug in einen anderen Zoo wäre aufgrund von Narkose, Transport und neuer Umgebung ebenfalls mit viel Stress und Risiken verbunden." Zunächst wird demnach der neue Außenbereich in Angriff genommen, sodass die Löwen erst in ihrer alten Anlage bleiben können. Ist der neue Bereich fertig, wechselt das Rudel dort hin und die Arbeiten starten im alten Bereich. Erfahrungen mit dem Bauvorgehen in verschiedenen Abschnitten konnten alle Beteiligten bereits bei den Nashörnern sammeln, die während des Umbaus ebenfalls vor Ort blieben. „Inzwischen fühlen sich die Dickhäuter mit ihren Mitbewohnern, den Chapman-Zebras und den Pinselohrschweinen, auf ihrer neuen Außenanlage sehr wohl. Anfangs waren sie noch etwas zurückhaltend, denn alles Neue ist für Tiere erst einmal unheimlich, aber inzwischen haben sie alle Bereiche erkundet und nutzen die gesamte Außenanlage“, berichtet Wulftange.