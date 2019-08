Osnabrück. Einer der Höhepunkte des Sommers ist das Festival „Folk im Viertel“ in der Osnabrücker Altstadt. Es ist ein Magnet für Folkies und Flaneure. In diesem Jahr ist die Besetzung so international und abwechslungsreich wie selten zuvor.

Aus den USA, der Mongolei und dem Iran, aus Hamburg und der Dodesheide kommen unter anderem die Musiker, die am Samstag bei Folk im Viertel mitmischen. Ab 19.30 Uhr geht es los. An acht Orten loten internationale Musiker die Bandbreite des Folk aus. Osteuropäische Klänge sind ebenso zu hören wie schottische und niederländische Musik, aber auch klassische Singer/Songwriter und zünftige osteuropäische Party-Polka.

Ein Hauch von Woodstock

In der Vergangenheit nutzten viele Osnabrücker das Folk-Festival, um an einem schönen Sommerabend durch das Heger-Tor-Viertel zu flanieren. Das hat gewiss Charme. Allerdings lohnt es sich auch, den Musikern Aufmerksamkeit zu schenken. Da ist zum Beispiel das Folk-Pop-Duo Fox and Bones aus Portland in den USA, das auf dem Heger Tor zu finden ist. Das Paar sieht aus wie Hippies und weckt Erinnerungen an das Woodstock-Festival vor 50 Jahren. Aber auch ihre Musik lässt den Geist der Sechzigerjahre aus der Flasche. Die beiden Musiker leben ein Vagabundenleben und versprühen in ihren Songs den Duft der Freiheit.

Als das Woodstock-Festival Liebe und Frieden propagierte, gab es noch den Eisernen Vorhang in Europa. Für ukrainische Musik haben sich damals die Wenigsten interessiert. Das hat sich nach dem Mauerfall geändert. Die Batiar Gang aus Leipzig hat sich der Musik des osteuropäischen Landes verschrieben und mischt sie mit Klezmer, Balkan-Pop, Punk und Ska. Die Gruppe spielt ab 20 Uhr im Innenhof des Hauses der Jugend.

Orientalische Klänge

Eine der musikalisch interessantesten Formationen von Folk im Viertel ist das iranisch-mongolische Quartett Sedaa, das in der Großen Gildewart spielt. Unter den Musikern ist der mongolische Meistersänger Nasaa Nasanjargal, der bei dem Soundtrack zu dem Film „Das weinende Kamel“ mitgewirkt hat, der 2005 bei den Oscars in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ nominiert war. Sedaa verbindet traditionelle Musik der Mongolei mit persisch-orientalischen Klängen. Die Musiker spielen auf traditionellen Instrumenten wie der Pferdekopfgeige. Dazu sind Untertongesänge und der Kehlgesang Hömii zu hören.

Aus einer anderen Welt als Sedaa kommt Sören Mrotzek. Der Dodesheider hat sich an Singer/Songwriter-Slams beteiligt und spielt bei Folk im Viertel in der Marienstraße Songs von Bruce Springsteen, Mumford & Sons und The Corrs.

Komplettiert wird Folk im Viertel The Neckbellies an der Rolandsmauer, Robert Carl Blank in der Krahnstraße, Bamautzky an der Dominikanerkirche und der Zwei-Mann-Kapelle an der Marienkirche. Zum Abschluss spielt die Band The Assessanachs gegen 22.30 Uhr in der Lagerhalle schottischen und irischen Folk.

Übrigens gibt es schon am Vormittag ab 11 Uhr beim Osnabrücker Samstag in der Innenstadt einen Ausblick auf das Festival am Abend.