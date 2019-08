Lienen. Aktuelle Arbeiten von sieben Künstlern sind noch in dieser Woche in Lienen zu sehen. Große Holzskulpturen, filigrane Glasobjekte, spannende Steinbildhauerei, Keramik und Fotografik sorgen in der Holperdorper Hofausstellung für manchen Hinguck-Moment.

Wie vom Himmel gefallen liegen sie in der parkähnlichen Landschaft: Die Findlinge, deren „weichen Kern“ der Steinbildhauer Matthias Wendt enthüllt. Jedenfalls sieht es so aus, als lagere in der rauen Schale des Steins etwas Glattes, Zerbrechlich-glänzendes. Ist es ein Dinosaurier-Ei, das der Künstler dort in dem Überbleibsel aus der Eiszeit entdeckt hat? Es bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen, ob sich schon bald Risse in der „Schale“ zeigen. Jedenfalls sorgen die kontrastreichen Skulpturen des Rostocker Bildhauers beim Betreten der Holperdorper Hofausstellung gleich für wahre Hinguck-Momente.

Zum 23. Mal verwandelt sich der Hof von Wendelin Gräbener und Franz Winkelkotte zum Entdeckungspfad für Kunstfreunde. Zusammen mit Katharina Ortleb, die die beiden Künstler auch in diesem Jahr zur Ko-Kuratorin ernannt haben, haben sie fünf deutsche Künstler eingeladen, die die eigene Werkschau mit ihren Arbeiten anreichern.

Staunen machen die Glasarbeiten, die Jörg Hanowski aus Witten in der Tenne der Hofanlage ausstellt. In einem modern eingerichteten Büro oder einer stylishen Wohnung würden sich die filigranen Neonobjekte sehr gut machen, aber hier sorgt der Kontrast zwischen ländlicher Fachwerk-Architektur mitsamt Schwalben, die unter dem Dach nisten, und wagemutiger Glasstruktur wirklich für Aufsehen.

Dem Zerfall gewidmete Gebäude haben es der Grafikerin Ursula Blancke Dau aus dem Wendland angetan. Hat sie eine abrissreife Ruine entdeckt, begibt sie sich in das baufällige Gemäuer, um es per minimalistischem Graffiti mit neuem Leben zu füllen. Die zum Teil recht skurrilen Resultate dokumentiert sie per Fotografie, die sie in Holperdorp sowohl als großformatige Banner, aber auch klein und gerahmt präsentiert. So wird der Besucher schon vor Betreten des Geländes an einer Mauer von zwei ländlichen Gesellen empfangen, die in einem verlassenen Wohnhaus skeptischen Blicks aus dem Fenster schauen.

Gastgeber Fritz Winkelkotte hat sich in den vergangenen Monaten mit dem Klimawandel beschäftigt. Jedenfalls hat er Miniatur-Gletscher aus Glas kreiert, die er in eine Landschaft aus Urgestein bettet. Derweil macht es bei den Arbeiten von Wendelin Gräbener nur den Eindruck, als zolle sie dem Osnabrücker Rad Respekt: Bei ihr ist das stilisierte Rad eher ein Symbol für Fortschritt und Fortbewegung. Darüber hinaus machen auch die figurativen Keramik-Plastiken von Katharina Ortleb und die im Garten zu entdeckenden lebensgroßen Holzskulpturen von Rainer Ern den Besuch der Hofausstellung zu einem besonderen Erlebnis.

23. Holperdorper Hofausstellung (Holperdorp 24, Lienen): Bis 9. August, täglich von 14-19 Uhr. Infos unter www.holperdorp.de und telefonisch unter 0 54 83 – 15 75.