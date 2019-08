Hund am Bahnübergang vom Zug erfasst und getötet – Hundehalter verletzt CC-Editor öffnen

Osnabrück. Ein Hund ist am Dienstag von einem vorbeifahrenden Zug an einem Bahnübergang in Osnabrück-Lüstringen erfasst und getötet worden. Der 78-jährige Hundehalter wurde bei dem Unfall verletzt.