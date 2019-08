Osnabrück. Wegen Bauarbeiten auf der Talbrücke Habichtswald wird in der Nacht zu Mittwoch die Hauptspur der A1 in Richtung Münster gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit.

Je nach Witterung wird voraussichtlich in der Nacht zu Freitag, 8. August, der Verkehr im Bereich der Habichtswaldbrücke auf die neue sogenannte 2+2 Verkehrsführung umlegt. Der Verkehr liegt dann in beiden Fahrrichtungen außen, damit die Arbeiten im Mittelstreifen erledigt werden können. Hier wird es auch zu zeitweisen Sperrungen von einzelner Spuren in der Nacht kommen.