Osnabrück. Am Dienstagvormittag beginnt der Vorverkauf für die Standflächen des Osnabrücker Nachtflohmarkts am 14. September. Tickets sind an Vorverkaufsstellen, telefonisch und im Internet erhältlich.

Im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat eine neue Flohmarktordnung beschlossen. Seither können sich Verkäufer nicht mehr spontan für einen Platz auf dem Nachtflohmarkt entscheiden, sondern nur noch nach vorheriger Anmeldung. Zudem wurde der Nachtflohmarkt auch räumlich verändert: Nach einem Ortswechsel gehen die Trödelwaren nicht mehr wie seit 1994 rings um die Fußgängerzone über die Tapeziertische, sondern am Ledenhof und an der Katharinenkirche inklusive Reichwein-Platz, Redlinger Straße und Hakenstraße bis zum Kamp.

Standvergabe beginnt am Dienstag

Für den kommenden Nachtflohmarkt am 14. September können die Stände ab Dienstag, 6. August, 10 Uhr gebucht werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung kostet einer der drei mal zwei Meter großen Stände 20 Euro. Um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, an dem Flohmarkt teilzunehmen, kann eine Person höchstens zwei Stände buchen.

Als Dienstleister für die Standvergabe hat die Stadt Osnabrück die Firma Nordwest Ticket gewählt. Der für viele einfachste Weg der Buchung ist der Kauf via Internet unter www.nordwest-ticket.de/thema/osnabruecker-nachtflohmarkt/. Zudem ist eine Hotline unter 0421/363636 geschaltet. Wer es lieber auf dem herkömmlichen Weg versuchen möchte, wird in der Osnabrück-Halle, der Tourist Information in der Bierstraße sowie in der Geschäftsstelle der Neuen Osnabrücker Zeitung in der Großen Straße fündig.



Da die Stände konfektioniert sind, werden die Flächen im Vorfeld auf dem Veranstaltungsgelände eingezeichnet und durchnummeriert. Jeder Standplatzkäufer soll so auf Anhieb seinen Standplatz finden. Mit dem Ticket kann der reservierte Stand am Tag des Flohmarktes ab 16 Uhr belegt werden. Zur Kontrolle ist das Ticket während des Flohmarktes mitzuführen. Der Flohmarkt beginnt offiziell um 18 Uhr und endet um 2 Uhr am nächsten Morgen.