Spaß beim Klettern in der Osnabrücker Boulderhalle CC-Editor öffnen

Ihren Klettertrieb konnten Laura, Emma, Tilda und Marie (vorne von links) am Montag in der Zenit Boulderhalle ausleben. Foto: David Ebener

Osnabrück. An einer schrägen Kletterwand lehnte am Montag in der Boulderhalle eine Leiter. Die stand aber nicht dort, um Kindern das Klettern zu erleichtern. Sie mussten schon selbst die Wände hinaufgehen.