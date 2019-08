Osnabrück. Emotionalität ist das Band, das den Tänzer Michael Hull und den Organisten Carsten Zündorf verbindet. Beide wünschen sich diese Emotionalität auch für die Kirche. Bei seinem Konzert am Dienstag in der Johanniskirche will Zündorf seine Zuhörer „überwältigen“.

Kirche und Tanz – das scheinen zwei Disziplinen zu sein, die sich diametral gegenüberstehen. Diese These fordert Michael Hull natürlich heraus. Er verweist auf Gottesdienste in Afrika, wo die Menschen tanzen und feiern, auf afroamerikanische Messen, bei denen der Gospel zelebriert wird, und der 60-jährige mehrfache Tanz-Weltmeister hat auch noch einen Pfeil im Köcher, auf dem sein Name steht. Am 25. August wird er mit drei Tänzerinnen und dem inklusiven Ensemble der Patsy & Michael Hull Foundation bei der Finissage der Ausstellung „Die Tänzerin von Auschwitz“ in der Katharinenkirche eine Choreografie aufführen, in der er das Leben der Auschwitz-Überlebenden und niederländischen Tänzerin Roosje Glaser vertanzt. Zwei Tage vorher findet dort eine Tango milonga statt.

Tanz in der Kirche ist also möglich. „Die Vertrautheit zum Gebäude Kirche muss mit Leben gefüllt werden“, sagt Carsten Zündorf. Der 1968 geborene Kirchenmusiker verweist auf den hohen Stellenwert, den die Musik hat. „Sie holt Menschen in die Kirche“, sagt er mit Blick auf die hohen Besucherzahlen der Konzerte des Orgelsommers.

Kirche als emotionaler Ort

„Man kann in der Kirche auch Spaß haben“; sagt Zündorf. Aber sie sei auch ein Ort, wo Emotionen freigelassen werden können. Zündorf erzählt, er habe mal ein Stück des estländischen Komponisten Arvo Pärt geprobt. Als er anschließend in den Kirchenraum gegangen sei, habe er einen Mann getroffen, der in Tränen aufgelöst war. Er habe ihm nicht erklären können, warum er so gerührt war, berichtet Zündorf weiter. „Oft können wir nicht ausdrücken, was uns emotional angefasst hat“, sagt er.

Am Dienstagabend möchte der Organist mit Werken der Romantik von Felix Mendelssohn Bartholdy, Niels Wilhelm Gade und Joseph Gabriel Rheinberger sein Publikum ebenfalls anrühren. Die Stücke werden überwiegend in d-moll gespielt und folgen einer bestimmten Dramaturgie, so Zündorf. Das gewaltigste Stück habe er sich für das Finale aufgespart. „Ich möchte, dass die Menschen angefasst, vielleicht sogar überwältigt nach Hause gehen“, wünscht sich Carsten Zündorf.

Orgelmusik spüren

Ein ähnliches Ziel verfolgt auch Michael Hull, wenn er vor einem Publikum tanzt. Mit einer Partnerin möchte er durch den Tanz Freude, Harmonie und Bewegung ausdrücken. Hull fühlt die Körperlichkeit der Musik aber nicht nur beim Tanzen, wie er sagt. „Wenn ich Orgelmusik höre, mag ich die Tiefe, wenn ich sie im Körper spüre.“ Seiner Meinung nach hat jede Musik eine Aussage. „Von Orgelmusik kann ich mich vereinnahmen lassen und in mich gehen.“

Es wäre ein tolles Projekt, wenn sich Orgelmusik und Tanz miteinander verbinden ließen, sagt Carsten Zündorf. Michael Hull lässt sich nicht lange bitten. Er nimmt die Idee des Organisten spontan und begeistert auf. „Ich finde es wichtig, dass die Kirche sich demgegenüber öffnet, was draußen passiert“, sagt er. Der ehemalige Katholik ist mittlerweile evangelisch und geht mit seinen Kindern gerne in die Kirche, berichtet er. „Ich glaube, die Menschen suchen etwas, woran sie festhalten können.“ Er berichtet von seinen inklusiven Tanz-Projekten. Gerade Menschen mit Behinderungen hätten ein Gefühl fürs Leben, so Hull.

Carsten Zündorf stimmt ihm zu. „Ja, es ist richtig. Wir müssen nach draußen gehen.“ Die Musik sei ein probates Mittel, um Menschen in die Kirchen zu holen. Und eben durch emotionale Ereignisse werde die Kirche nicht nur als ein simples Gebäude, sondern auch als kulturelles Gut und als Ort der Verkündigung wahrgenommen.

Carsten Zündorf spielt am Di., 6. 8., in der Johanniskirche ab 20.15 Uhr. Eintritt frei. Michael Hull tanzt am So., 25. 8., ab 18 Uhr in der Katharinenkirche zur Finissage der Ausstellung „Die Tänzerin von Auschwitz“.