Osnabrück. Der größte Raubhai, der je die Erde besiedelte, schwamm vor rund 12 Millionen Jahren auch durchs Osnabrücker Land. In einer Sandgrube im Nordkreis fanden Wissenschaftler versteinerte Überreste.

Unter der Leitung der Geowissenschaftler Patrick Chellouche vom Museum am Schölerberg und Tobias Fischer vom Natur- und Geopark Terra-Vita fanden Anfang März und Ende Juni Ausgrabungen im nördlichen Osnabrücker Land statt. Die Wissenschaftler hofften, in einer Sandgrube Fossilien aus dem Mittleren Miozän sicherzustellen, also versteinerte Überreste von Lebewesen, die vor circa 12 Millionen Jahren das Osnabrücker Land besiedelten. Und wie die Stadt Osnabrück jetzt mitteilte, wurden sie in einer Sandgrube fündig, die die Hobby-Paläontologin Carina Könning entdeckt hatte.

„Wir konnten unter anderem zwölf Millionen Jahre alte Wirbel und weitere Knochen von Zahnwalen, Raubwalen mit riesigen Zähnen, freilegen“, wird Patrick Chellouche in der Pressemitteilung zitiert. Außerdem bargen die Forscher Zähne des größten Raubhais, der je die Erde besiedelte. Der ausgestorbene Otodus megalodon konnte bis zu 15 Meter lang werden und wird als Vorfahre des Weißen Hais gehandelt. Außerdem wurden Fossilien mehrerer Arten von Mako-Haien sichergestellt.

Dass die Wissenschaftler ausgerechnet im Nordkreis auf derartige Meerestiere stießen, sei kein Wunder: „Vor 12 Millionen Jahren reichte die Urnordsee bis in unsere Region“, erklärt Tobias Fischer. „Nach einiger Zeit fiel das Gebiet trocken, und es bildete sich eine Flusslandschaft heraus. Dieser Fluss arbeitete sich in die unteren Gesteinsschichten, die mit Meeresfossilien angereichert waren, und lagerte sie neu ab. In der Eiszeit vor 190000 Jahren wurden diese dann von der Ankumer Gletscherzunge Richtung Oberfläche gedrückt. Die darüber liegenden eiszeitlichen Fluss- und Flugsande wurden in der Sandgrube abgebaut. Bei den Arbeiten stieß man auf den hochgeschobenen Schotter des Flusses und die darin enthaltenen Fossilien.“

Die Funde werden nun vom Museum am Schölerberg präpariert und vor dem Zerfall gesichert. Danach stehen interessierte Wissenschaftler zur Verfügung und werden zu einem späteren Zeitpunkt in einer kleinen Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, kündigt die Stadt an.