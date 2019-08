Die Polizei Georgsmarienhütte sucht nach einer Unfallflucht nach einem silberfarbenen Auto. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Osnabrück/Georgsmarienhütte. Nachdem ein silberfarbenes Autos mit einem braunen Caddy am Freitag um 12.30 Uhr auf der Alten Rothenfelder Straße in Höhe der Bushaltestelle "Osnabrück Mehring" kollidierte, flüchtete der Unfallverursacher in seinem silberfarbenen Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Autos stießen seitlich zusammen. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.