25. Goldene Säge am Samstag in Osnabrück vergeben

Mit einem mobilen Lagerfeuer und Mundorgeln wanderte die Osnabrücker Gruppe The Singing Campfire am Samstag bei dem Straßenmusik-Wettbewerb „Die Goldene Säge“ durch die Innenstadt. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Bei dem Straßenmusik-Wettbewerb „Die Goldene Säge“ ist es für die Teilnehmer quasi Pflicht, originell und schräg zu sein. Das tritt nicht auf alle zu. Bei der 25. Auflage des Sängerstreits tritt die Osnabrücker Gruppe The Singing Campfire zum ersten Mal an. Sie will mit einem mobilen Lagerfeuer und Mundorgel-Fibeln gewinnen.