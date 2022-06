Seitdem 2009 zum ersten Mal die Abgänger des doppelten Abiturs eingeladen worden seien, stießen die Zahlen an die 2000er-Grenze, berichtete Sparkassen-Vorstand Johannes Hartig vom Rotary Club. Doch bei den „Berufsinformationen“ gehe es weniger um Zahlen und Erfolgsmeldungen als um Inhalte und Erfahrungswerte. „Ich habe von mehreren Veranstaltungen gehört, dass viel diskutiert wurde und die Schüler zielgerichtet zu den Podien gegangen sind“, so Hartig.

Ausgerechnet das Podium über „Kreditinstitute“ (geleitet von Hartig und Stefan Burghardt von der Commerzbank) habe mit 27 Teilnehmern einen Einbruch bei der Besucherzahl erlitten. Im Vorjahr seien es noch doppelt so viele gewesen. Hartigs Vermutung: Die geringe Besucherzahl könne etwas mit der negativen Berichterstattung über die Banken zu tun haben. Doch auch der Vorjahressieger „Architektur“ habe herbe Einbußen erlebt: Statt 180 wie in 2010 seien in diesem Jahr nur noch 68 gekommen.

Das Podium „Produktentwicklung/Industriedesign“ erfreute sich nach den Worten Hartigs über die vergangenen vier Jahre hinweg stetig wachsender Beliebtheit. 2008 seien nur 30 Besucher gekommen; 2011 hätten 160 das Podium besucht. Auf den weiteren Plätzen seien die Podien über „Medizin“ und „Naturwissenschaften“ gelandet. Eine Erklärung für diese „Wanderungen“ hatte Hartig nicht. Viel stehe in Verbindung mit dem Image des jeweiligen Berufsfelds. Hartig berichtete, dass die Schüler nicht zuerst nach dem Verdienst gefragt hätten. Vielmehr hätten die Entwicklungsmöglichkeiten in den Berufen im Fokus gestanden.

Insgesamt seien Schüler von 28 Schulen aus der Stadt und dem Landkreis Osnabrück zu den Veranstaltungen des Rotary Clubs gekommen – oftmals in Begleitung der Eltern.

Im kommenden Jahr will der Rotary Club die 1996 ins Leben gerufene Reihe „Berufsinformationen“ wieder anbieten. Dann stehen den Schülern und Eltern wieder Experten aus der Praxis Rede und Antwort.