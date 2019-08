Osnabrück. Bei einem Kellerbrand am Schölerberg wurden nach Angaben der Polizei am Freitagabend zwei Personen leicht verletzt. Bei beiden besteht der Verdacht auf Rauchvergiftung.

Um kurz nach 18 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Straße „Am Riedenbach“ im Stadtteil Schölerberg gerufen. Laut Polizei hatten vermutlich Flexarbeiten an leeren Öltanks im Keller eines Siedlungshauses das Feuer verursacht. Die Feuerwehr löschte den Brand in kurzer Zeit.



Über die Schadenshöhe war am Freitagabend nichts bekannt.