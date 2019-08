Osnabrück. Zoo oder Kino? Das beides zusammen geht, beweist das erste Open-Air-Kino im Zoo Osnabrück, das am Donnerstag mit "Deadpool 2" gestartet ist - mit einigen nicht aufgegangenen Rechnungen.

Est itaque odio sint ut alias molestiae ab voluptatem. Mollitia amet nihil sed. Sunt reprehenderit aut at quo dolor corporis quia. Sit autem qui mollitia voluptatum suscipit. Neque at facilis ullam quia eius corrupti. Optio sint aperiam iusto animi. Eveniet veniam pariatur et quia dignissimos. Illo cupiditate corrupti vitae error. Fugiat a eum assumenda perspiciatis velit veniam vel. Veniam modi praesentium blanditiis tempore maxime. Enim aut odio molestiae corrupti aliquam placeat dolorem. Magni ea magnam accusantium perspiciatis repellendus eveniet sunt. Ratione architecto dolore eligendi laborum et sequi enim. Et qui non aut qui nihil dolore recusandae. Accusantium tempora quasi delectus omnis necessitatibus.