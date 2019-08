Osnabrück. Und wie schmeckt der Wein des Jahrgangs 2018? Gelegenheit zum Gaumentest gibt es bei den aktuell laufenden Weintagen. Bis einschließlich Sonntag wird auf dem Markt noch Glas um Glas ausgeschenkt.

Keine Frage für die sechs Weinfachhändler: Die Leute fragen nach dem aktuellen Jahrgang. Doch statt allzu fixiert auf den gepriesenen 18ner zu sein, sollte man der eigenen Zunge die Expertise überlassen, sagt Heinz Tepe. Nicht automatisch sei ein Wein des Jahrgangs 2018 sehr gut. „Es kommt natürlich auch auf die Qualität der Trauben und den Ausbau im Keller an“, so Weinhändler Tepe.

Trauben trotzten Dürre

Dass der Wein des vergangenen Sommers – dem zweitheißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnung – dennoch das Potenzial zum bemerkenswerten Jahrgang aufweist, hat zwei weitere Gründe: Zum einen haben die Trauben die lange Dürreperiode erstaunlich gut weggesteckt, sagt Ernst Büscher vom Presseressort des Deutschen Weininstitutes (DWI), dem Marketingsprachrohr der nationalen Weinwirtschaft. Zum anderen waren 2018 aber auch die Winzer auf Zack. „Sie haben ihren Urlaub abgebrochen, um mit der Lese bereits im August zu beginnen“, so Büscher. Sie wiederholten nicht den Fehler, als sie in vergleichbar warmen Sommern aus Gewohnheit an den traditionell späteren Ernteterminen festgehalten hatten. „Durch die zusätzliche Wärme, die die Trauben dann bekamen, schoss dann das Mostgewicht durch die Decke, und Kabinettweine wiesen mit einmal 14 oder 15 Volumenprozent Alkohol auf.

Favoriten der Weinprinzessin

Zurück in die Gegenwart: Miteröffnet wurden die Osnabrücker Tage rund um den Rebensaft von Klara Zehnder. Die amtierende deutsche Weinprinzessin stammt aus Franken, genauer: einem 3000-Seelen-Dorf mit 15 Winzerbetrieben. „Mein Onkel ist einer der Weinbauern, meine Familie betreibt eine Feierabend-Parzelle mit Weinstöcken, da wächst man automatisch in diese Kultur hinein.“

Ihren Favoriten im Glas bekannte die 23-Jährige frank und frei: Silvaner. „Er ist sehr facettenreich: Man kann ihn zu einem einfachen, fruchtigen Trinkwein, zu einem komplexen Großen Gewächs oder zu einem edelsüßen Tropfen ausbauen“, so Klara Zehnder.

Gekühlte Rotweine?

Bei den Roten bevorzugt die Romanistik-Studentin den Spätburgunder. „Nach neuestem Trend kann man ihn sogar leicht gekühlt genießen“, lautete ein Tipp der Wein-Majestät.

Bestellt werden von den Besuchern der Osnabrücker Weintage nach wie vor die Grau- und Weißburgunder. Doch es lohnt auch die Frage nach anderen, besonderen Flaschen, die manche der Fachhändler in ihren Pagoden dabeihaben. So kann etwa ein sogenannter Luganer aus Italien eingeschenkt werden, ein weißer Bio-Cuvée aus vier Rebsorten.



Biowein boomt

Stichwort Bio: Über acht Prozent der deutschen Weinanbauflächen werden nach ökologischen Kriterien bewirtschaftet. Rund 100 Millionen Liter Bio-Wein verkaufen sich pro Jahr. Deutschland ist der größte Markt für Öko-Weine, zitiert Pressemann Ernst Büscher vom DWI eine jüngst erschienene britische Studie.

Osnabrücker Weinfreunde: Zwei Lager

Ob Öko oder nicht: Der Wein löst die Zunge und so ist in manchen Gesprächen zu erfahren, dass es bei den Besuchern der Osnabrücker Weintage zwei Lager gibt. Die einen besuchen sowohl den Weinsommer der rheinland-pfälzischen Winzer im Juli als auch Weintage der lokalen Fachhändler im August. Andere hingegen bevorzugen nur die Osnabrücker Weintage: „Ich mag gerne die schweren, tanninhaltigen Rotweine und die finde ich bei der Weinsommer-Veranstaltung nicht“, sagte Annette Herzog.