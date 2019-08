Osnabrück. Es sind unterschiedliche Künstler, aber sie vereinen große Fangemeinden hinter sich: Max Raabe, Hagen Rether und Andrea Berg gehen im kommenden Jahr auf ausgedehnte Tourneen.

Im November wird der Mitschnitt vom Auftritt von Max Raabe und dem Palast Orchester bei „MTV Unplugged“ veröffentlicht. Dort waren Pawel Popolski, Samy Deluxe, Lordi, Namika, Lea, Lars Eidinger und Herbert Grönemeyer mit dabei. Sie sind aber nicht bei den Konzerten am 29. Januar in der Halle Münsterland in Münster, am 1. Februar in der Emslandarena in Lingen sowie am 12. und 13. Februar im Metropol-Theater in Bremen und am 14. und 15. Februar im Konzerthaus in Dortmund dabei.

Die Liebe währt lang – zumindest bei Hagen Rether. Seit vielen Jahren ist der Musik-Kabarettist mit seinem Programm „Liebe“ auf Tour. Am 2. Februar gastiert er damit in der Halle Münsterland in Münster und am 23. Februar in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld.

Nachdem sich Andrea Berg zwei Jahre lang der Arbeit an ihrem neuen Album „Mosaik“ gewidmet hat, geht sie im neuen Jahr auf eine ausgiebige Tournee. Am 9. Februar gastiert sie im Gerry Weber Stadion in Halle. Außerdem ist sie am 21. März in Bremen, am 22. März in Dortmund und am 27. März in Hannover.