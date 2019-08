Osnabrück . Dr. Burkhard Rodeck, Chefarzt im Christlichen Kinderhospital Osnabrück (CKO), ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Der 65-Jährige habe die Entwicklung des Kinderhospitals "maßgeblich mitbestimmt", sagte CKO-Geschäftsführer Michael Richter.

Er ist Kinder- und Jugendarzt, Neonatologe (Neugeborenenmediziner) und Kinder-Gastroenterologe (Magen-Darm-Facharzt). Nach seinem Staatsexamen in Düsseldorf war er zunächst in der Kinderchirurgie tätig, wechselte dann an die Medizinische Hochschule Hannover, wo er nach der Facharztweiterbildung als Oberarzt den Bereich Kinder-Gastroenterologie einschließlich Transplantationsmedizin leitete.

Im Januar 2001 wurde Rodeck als Chefarzt an die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Marienhospitals Osnabrück berufen. Seine Motivation nach Osnabrück zu kommen, war die Planung, die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des MHO mit der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin des Kinderhospitals am Schölerberg zu fusionieren und eine gemeinsame Kinderklinik aufzubauen.



CKO-Geschäftsführer Michael Richter würdigte Rodecks Wirken: Er habe die Entstehung des CKO "maßgeblich mitbestimmt", so Richter. Es verdiene Respekt, was hier vorausschauend geschaffen worden sei. Auch die Weiterentwicklung des medizinischen Konzepts trage Rodecks Handschrift. Die Kinder-Gastroenterologie habe Rodeck auch überregional zum Erfolg geführt. Bei alledem habe er auch immer ein großes außerklinisches Engagement gezeigt. Rodeck ist seit 2018 Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), in der die 17.000 Kinder- und Jugendärzte in Deutschland organisiert sind.

Dr. Norbert Albers dankte seinem Chefarztkollegen für die gute Zusammenarbeit. Sie hätten "gemeinsam in freundschaftlicher Verbundenheit" die Zusammenführung der Kinderklinik des MHO sowie der Pädiatrie des Kinderhospitals Osnabrück zum CKO vorangetrieben.

Rodeck dankte allen seinen Wegbegleitern. Im Mittelpunkt hätten für ihn immer die Kinder gestanden. Sie seien sein maßgebliches Motiv gewesen, diesen Beruf zu wählen. Neben der klinischen Tätigkeit habe ihm auch die Möglichkeit zum Gestalten dabei viel Freude gemacht. In der Politik, auch der Gesundheitspolitik, spiele die junge Generation eine nachgeordnete Rolle, sie werde häufig nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt und bedacht, sagte Rodeck.

Zum Thema der Ökonomisierung des Gesundheitssystems warnte er vor der ausschließlichen Fokussierung auf standardisierte, zeitsparende Abläufe analog einer industriellen Logik. Das führe zur Einsparung von Zeit und das sei im Sinne einer guten Kinder- und Jugendmedizin kontraproduktiv. Kinder und ihre Eltern benötigten viel Zuwendung und Empathie. Dafür brauche es Zeit. Diese Investition sei auch die Voraussetzung für qualitativ gute Arbeit. Die von der Politik gewollten wirtschaftlichen Vorgaben träfen gerade Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin am härtesten. Das sei eine Herausforderung, bei der wir als „Anwälte der Kinder und Jugendlichen überzeugen müssen“.



Burkhard Rodeck scheidet als Chefarzt aus, bleibt dem Kinderhospital aber mit reduzierter Stundenzahl als Kinder-Gastroenterologe erhalten. Auch seine Arbeit für den Förderverein des Kinderhospitals (Cecko) und im Vorstand des Osnabrücker Hospizes will Rodeck fortsetzen.