Osnabrück. Pianist und Musikkabarettist Christoph Reuter erteilte bei "Kultur im Innenhof" im Haus der Jugend in Osnabrück dem Publikum eine so lehrreiche wie unterhaltsame "Doppelstunde Musik".

Wenn das Wetter mitspielt, kann der Unterricht auch im Freien stattfinden. So war es beim dritten „Kultur im Innenhof“-Termin am Haus der Jugend, als Pianist Christoph Reuter dem Publikum eine so unterhaltsame wie lehrreiche „Doppelstunde Musik“ erteilte. Als am Ende dann doch Regen einsetzte, war er gerade durch mit dem Stoff, der in einem wilden Parforce-Ritt durch 500 Jahre Musikgeschichte deren Entwicklung von den Ursprüngen in der mittelalterlichen Gregorianik über die bahnbrechende Erfindung der Notenschrift durch einen Benediktinermönch und die Klassik bis hin zum Jazz und Blues skizzierte.

Theorie und Praxis

Auch an der Unterrichtseinheit Musiktheorie kamen die wissbegierigen Abendschüler nicht vorbei – allerdings mit vergnüglichen Praxisbeispielen. So erfuhren sie nicht nur in aller Trockenheit, was es mit den drei Grundakkorden Tonika, Dominante und Subdominante auf sich hat, sondern konnten auch anschaulich und mit Workshop-Charakter ausprobieren, wie man mit nur wenigen Zutaten ein Stück Musik buchstäblich gebacken bekommt. Denn als lebensnaher Vergleich diente Reuter eine Pizza. Der Beat als Teig, der Bass die Tomaten, die Akkorde der Käse und als Belag der Gesang: Fertig ist der Hit.

Wie leicht sich eine Melodie variieren lässt, demonstrierte der „Musiklehrer“ anhand der Intervallfolge in Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“. Die spielte er im indischen Rhythmus, als Western-Soundtrack, als Jazz-Sequenz, vulgarisiert als Erkennungsmelodie einer Autobahnraststättentoilette oder im Stil von David Guetta – bis die Quarte krachte und bis zum großen Terz.

Klassik und Pop

Was der Pet Shop Boys-Hit „Go West“ mit Pachelbels Kanon in D-Dur zu tun hat, enthüllte Reuter den verblüfften Zuhörern ebenso wie die erwiesene Tatsache, dass „Everybody Hurts“ von R.E.M. die Milchleistung von Kühen um drei Prozent steigert. Damit reiht sich auch dieses Stück Pop in die Klassik ein, der eine entsprechend anregende Wirkung attestiert wird. Ihren Werdegang vom Barock über die Wiener Schule im Gefolge der Erfindung des Klaviers, die Romantik und den Impressionismus bis hin zur modernen 12-Ton-Musik demonstrierte Reuter mit allerlei kurzen Anspielungen am Piano.

Kaum mehr Zeit blieb ihm nach der Pause für einen Gang durch die 100-jährige Geschichte einer weiteren „Randgruppenmusik“. Dabei machte er in nur zehn Minuten deutlich, dass Jazz mehr ist als nur Hintergrund- und Cocktail-Musik. Entstanden aus einer Fusion europäischer Marsch- und amerikanischer Blues- und Gospelmusik hat er sich von Ragtime über Dixie, Swing und Bebop bis zum Cool und Free Jazz entwickelt und diversifiziert – und nahm Töne auf, „die andere nicht wollten“, scherzte der Musikkabarettist.

Mit Ohrwurm gegen Ohrwurm

Er selbst improvisierte dann am Piano ein Stück für und über Daniela aus dem Publikum und versuchte sich am Blues, der textlich stets „im Negativen angesiedelt“ sei. Schlechte Laune wollte aber partout nicht aufkommen und so gab Reuter am Beispiel von „Anton aus Tirol“ noch ein paar Tipps, wie man einen lästigen Ohrwurm wieder loswird – und pflanzte am Ende selbst einen in die Gehörgänge des Publikums, das für die Mitmach-Zugabe „Tanzen im Sitzen“ gern etwas über den regulären Musikunterricht hinaus im Innenhof geblieben war.