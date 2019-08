Bad Iburg. Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur und die Landschaftsverbände fördern auch 2019 Kultureinrichtungen in Niedersachsen. Für Osnabrücker Kultureinrichtungen stehen bis zu 71.000 Euro zur Verfügung.

Zwei Vergaberunden

Insgesamt stehen 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das Programm richte sich besonders an kleine Kultureinrichtungen, die in der Regel über nicht mehr als drei Vollzeitstellen verfügen, so der Landschaftsverband Osnabrücker Land e.V. in einer Pressemitteilung. Für Investitionsprojekte in Stadt und Landkreis Osnabrück stünden voraussichtlich circa 71.000 Euro zur Verfügung.

Gefördert werden bauliche Maßnahmen und Erhaltungsmaßnahmen, der Ausbau digitaler Infrastruktur und Maßnahmen zur Verbesserung inhaltlicher Qualität. Fördersummen zwischen 1000 und 25.000 Euro werden beim zuständigen Landschaftsverband beantragt. In zwei Vergaberunden werden die Förderungen vom Landschaftsverband Osnabrücker Land e.V. an Kultureinrichtungen vergeben. Die Stichtage für jeweilige Bewerbungen sind am 15. November 2019 und am 15 März 2020. Anträge mit Fördersummen über 25.000 Euro können bis zum 30. September 2019 online beim das Ministerium für Wissenschaft und Kultur eingereicht werden.

Weitere Informationen zur Förderung sind auf der Webseite des Landschaftsverbandes und des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur zu finden.