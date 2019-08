Osnabrück. Mit Greifern und Müllsäcken ausgestattet, wandern Kinder durch Hellern. Sie sind auf einer Mission: Sie wollen den Stadtteil säubern. Denn diese Kinder sind schlau.

An diesem Freitag gehen die Umwelttage am Stadtteiltreff Alte Kasse in Hellern zu Ende. „Umwelt ist draußen“, erklärt Nina (8). „Draußen sind die Pflanzen und die Tiere“, ergänzt Len (9). In der Natur werden die Kinder tätig.

Am Donnerstag machten die Kinder erst mal den Stadtteil schöner. „Ich mag es, Müll aufzusammeln, weil ich dann was Gutes tue. Ich fühle mich gut, wenn ich das getan habe“, sagt Nina. Mit dem Müllsammeln kann Nina Punkte für ihr Karma-Konto sammeln. „Gutes Karma ist, wenn man Gutes tut; schlechtes Karma, wenn man schlechtes tut“, erklärt sie. Menschen, die an das Karma glauben, sagen, dass alles, was man tut, Auswirkungen im gegenwärtigen oder in einem nächsten Leben hat. Mit ihrer Müllsammelaktion sind die Kinder auf der richtigen Seite.

Die Sammler von der Alten Kasse haben nicht nur ein volles Karma-Konto, sondern auch bald volle Müllsäcke. Schon am Stadtteiltreff werden sie fündig: Zigarettenkippen, eine Bierflasche, später finden sie an der Straße und im Wald Papier, Plastik, Kronkorken, vor allem jede Menge Kippen. Aber das wundert kaum einen Müllsammler. Fast alle Kinder waren schon mal mit der Schule oder dem Stadtteiltreff unterwegs, um den Stadtteil oder den Wald zu säubern. In der Alten Kasse gibt es die „Wald- und Wiesenbande“, die zwei Mal im Jahr loszieht und die Umwelt von Müll befreit.

Den kleinen Müllleuten entgeht kaum etwas. Sie arbeiten sehr gründlich und entdecken auch in den Vorgärten der Wohnhäuser viele weggeworfene Dinge. Marlene (6) hat ein Vorbild in ihrer Familie: Ihr Papa arbeitet bei der Müllabfuhr. Für Idas (9) Vater hat es nicht ganz gereicht. Sie erzählt, dass ihr Papa auch Müllmann werden wollte, weil er die orange Kleidung mag. „Aber jetzt ist er Arzt.“

Nach zwei Stunden kommen die Kinder mit zwei gefüllten Säcken zum Stadtteiltreff Alte Kasse zurück. Der Müll wird fachgerecht entsorgt. Am Freitag treffen sich die Kinder wieder. Von 10 bis 11.30 Uhr gehen sie in den Garten und nehmen das Hochbeet unter die Lupe. Das Angebot ist ohne Anmeldung. Wer mitmachen möchte, kann einfach vorbeikommen. Die Wald- und Wiesenbande trifft sich außerhalb der Ferien regelmäßig am Dienstag in der Alten Kasse von 15.30 bis 17 Uhr. Das erste Treffen findet am 3. September statt. Infos unter der Nummer 441770.