Osnabrück. Rekordhitze, Rassismusvorwürfe, ein Streit um Hans Calmeyer und Wahleinsprüche sorgten im Juli 2019 für Schlagzeilen in der Region.

Osnabrück ächzt unter der Hitze. Der 25. Juli 2019 wird bis auf Weiteres als heißester Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Erinnerung bleiben. Am Nachmittag steigt das Thermometer am Ziegenbrink auf 39,6 Grad. Damit wird der bisherige Rekordwert von 37,2 Grad, gemessen am 12. August 2013, deutlich übertroffen. Wer kann, bleibt zu Hause oder sucht sich ein schattiges Plätzchen. Selbst die Freibäder und Eisdielen füllen sich erst ab dem späten Nachmittag, wenn die Temperatur langsam wieder zurückgeht.

Auch die Natur leidet unter der Hitze und der lang anhaltenden Trockenheit. Bäche und Flüsse in der Region führen nur noch wenig Wasser. In Stadt und Landkreis wird deshalb die Wasserentnahme aus fließenden Gewässern untersagt. Wegen erhöhter Waldbrandgefahr verbietet die Stadt auch das Grillen auf dem Schinkelberg rund um den Fernsehturm. Förster denken wegen der Gefahr herabstürzender trockener Äste und umstürzender Bäume an eine Sperrung von Wäldern.

Der Neumarkt erhitzt weiter die Gemüter. Seit Anfang Juli 2019 halten keine Busse mehr auf dem zentralen Platz. Die Bushaltestellen werden an die Kreuzung Lyrastraße/Ledenhof/Schloss und in den Bereich Wittekindstraße/Möserstraße verlegt. Die Umstellung verläuft weitgehend problemlos. Ärger gibt es aber mit aggressiven Autofahrern, die Busfahrer beschimpfen und mit Gewalt drohen. Die neue Regelung stößt bei den Osnabrückern auf wenig Verständnis, denn der Grund für die Änderung, die Umgestaltung des Neumarkts, ist wegen Problemen mit dem Beton erst einmal ausgesetzt. Deshalb entscheidet Oberbürgermeister Wolfgang Griesert in Abstimmung mit den Stadtwerken, dass die Busse ab dem 15. August 2019 wieder auf dem Neumarkt halten, auch wenn die digitalen Fahrpläne und Fahrgastanzeigen bis dahin nicht umgestellt werden können. Das Durcheinander wird also weitergehen.

Das Bemühen um Frieden und Integration kann auch zu hitzigen Auseinandersetzungen führen. Dafür gibt es im Juli 2019 gleich zwei Beispiele. In einem Grußwort zu den Osnabrücker Friedensgesprächen zum Thema „Integration in der Stadt - Wie kann sie gelingen?“ weist Fritz Brickwedde, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, neben positiven Beispielen für die Integration auch auf Probleme mit Einwanderern aus Bulgarien im Stadtteil Schinkel hin, die nicht arbeiteten und nur Sozialleistungen empfingen. Diese Äußerungen rufen heftige Reaktionen hervor.

Die Stadt möchte in der Villa Schlikker zu einem ein „Friedenslabor“ umbauen, in dem in einer Ausstellung an Hans Calmeyer erinnert wird, der während des Zweiten Weltkriegs in den besetzten Niederlanden etwa 3000 Juden vor der Ermordung gerettet hat. Außerdem sollen dort Dauer- und Sonderausstellungen sowie Veranstaltungen und Workshops stattfinden. Aber darf der Lernort auch „Hans Calmeyer Haus“ heißen? Darüber entbrennt eine heftige Diskussion, in dessen Verlauf Christoph Rass, Professor für Neueste Geschichte und Historische Migrationsforschung an der Universität Osnabrück, seinen Rückzug aus dem wissenschaftlichen Beirat des Projekts erklärt. Rass ist der Auffassung, dass Calmeyer als Namenspatron inakzeptabel sei. Die Stadt würde einem Menschen, der „nicht ganz gut und nicht ganz schlecht war“, einen Vorbildcharakter zuschreiben.

Ganz ohne Probleme geht der Wechsel im Kino am Hauptbahnhof über die Bühne. Nachdem das Cinestar aufgrund von Streitigkeiten mit dem Immobilienbesitzer am letzten Juni-Wochenende seine Pforten geschlossen hat, präsentiert die Eigentümergesellschaft Anfang Juli die neuen Mieter: Meinolf und Anja Thies. Das Ehepaar, das 2012 bereits die Filmpassage in der Johannisstraße übernahm, will das Gebäude am Hauptbahnhof für mehrere Millionen Euro zu einem Luxuskino, einer „Hall of Fame“, mit sieben Sälen und 2078 Sitzplätzen umbauen. Die Eröffnung ist für Ende 2019 geplant.

Vor dem endgültigen Aus steht dagegen das Büdchenfest am Westerberg. Hauptgrund sind laut Betreiber Michael Werner die Beschwerden der Anwohner über laute Musik sowie den Krach und den Lärm der Besucher, aber auch die mangelnde Rückendeckung in Politik und Verwaltung. Zum Abschluss des 17. Büdchenfests lässt es Tommy Schneller mit einer 17-köpfigen Bläsersektion noch einmal richtig krachen. Aber es gibt noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Michael Werner kann sich in Zukunft ein kleineres und überschaubares Fest vorstellen.

Für die Anwohner der Rheiner Landstraße wird es ernst. Am 4. Juli 2019 beginnen die umfangreichen Bauarbeiten zur Erneuerung der Kanalisation, der Fahrbahn, der Geh- und Radwege sowie der Parkstände. In den kommenden drei Jahren müssen sich die Anlieger auf Sperrungen, Umleitungen und Einschränkungen in der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke einstellen.

Rund um Osnabrück

Ein Briefwähler legt Einspruch gegen die Gültigkeit der Landratswahl ein. Er ist der Meinung, dass die Wahl durch die grüne Farbe der Stimmzettel für die Briefwahl unzulässig beeinflusst wurde. In der Stichwahl am 16. Juni 2019 hatte sich die Kandidatin der Grünen, Anna Kebschull, mit 52,8 Prozent der Stimmen gegen den amtierenden Landrat Michael Lübbersmann (CDU) durchgesetzt. Die Kreiswahlleiterin Bärbel Rosensträter glaubt nicht, dass die Farbe des Stimmzettels die Wähler bei ihrer Entscheidung beeinflusst haben könnte. Sie lehnt deshalb eine Wiederholung der Landratswahl ab. Da der Einspruch aber alle formalen Kriterien erfüllt, muss der Kreistag in einer Sondersitzung am 19. August 2019 darüber entscheiden.

Das schlechte Abschneiden der CDU bei der Landratswahl und der Europawahl führt zu Veränderungen in der CDU-Kreistagsfraktion. Ihr Vorsitzender Martin Bäumer tritt zurück. Ein neues Führungsduo mit Johannes Koop und Johannes Eichholz soll die Fraktion neu ausrichten.

Auch gegen die Bürgermeisterwahl in Dissen gab es einen Einspruch. Im Mai 2019 hatte Eugen Görlitz die Wahl mit einem Vorsprung von nur 28 Stimmen vor seinem Mitbewerber Ulrich Meyer zu Drewer gewonnen. Dabei soll es zu Verstößen gegen die Wahlvorschriften gekommen sein. So hatte eine Wahlhelferin während ihrer Dienstzeit einen Wahlzettel mit einem roten Kreuz bei Eugen Görlitz bei WhatsApp gepostet. Eine andere Wahlhelferin soll im Wahlraum und während ihrer Tätigkeit Wähler dazu aufgefordert haben, den Kandidaten Eugen Görlitz zu wählen. Der Stadtrat lehnt jetzt mit der Mehrheit der CDU/UWG-Gruppe eine Wiederholung der Bürgermeisterwahl ab. Damit kann Wahlsieger Eugen Görlitz sein Amt im November antreten. Der unterlegene Ulrich Meyer zu Drewer will gegen die Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht klagen. Es bleibt also spannend.



Probleme mit Wahlen gibt es auch in Bad Rothenfelde. Der Kur- und Verkehrsverein beschließt seine Auflösung, da niemand mehr bereit ist, für den Vorstand zu kandidieren. In den vorangegangenen Monaten hatte es Streitigkeiten wegen der Kassenführung und in diesem Zusammenhang auch Ermittlungen gegen die bisherige Vorsitzende Onat Temme gegeben, die aber eingestellt wurden. Der Verein war ein Zusammenschluss von Gastronomen und Privatleuten, die den Tourismus in der Salinengemeinde fördern wollten.

Am ersten Juli-Wochenende wird die A1 im Bereich des Autobahnkreuzes Lotte/Osnabrück noch einmal voll gesperrt, um den Ersatzneubau der Brücke im Autobahnkreuz fertigzustellen. Dieses Mal geht es überraschend schnell. Bereits am Sonntagnachmittag, 15 Stunden früher als geplant, kann der Autobahnabschnitt wieder freigegeben werden. Mit Ende der Vollsperrung sind alle Arbeiten auf der A1 und der A30 in diesem Bereich beendet. Seit Juni 2017 wurde die A30-Brücke über die A1 in mehreren Bauabschnitten erneuert.

Blick nach Westfalen

Nicht nur in der Politik gibt es Einsprüche gegen Wahlen, auch in der Kirche. Ende Mai 2019 ist Iven Benck mit großer Mehrheit zum Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Lotte gewählt worden. Jetzt haben die Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zu den Probepredigten eingeladen wurden, bei der Landeskirche und dem Landeskirchenamt Einspruch geltend gemacht, da alle fünf Kandidaten zu ihrer familiären Situation befragt worden waren, was juristisch nicht zulässig ist. Das Landeskirchenamt entscheidet deshalb, dass das Verfahren zur Pfarrstellenbesetzung der Evangelischen Kirchengemeinde Lotte erneut beginnen muss.

Die evangelischen Christen in Westerkappeln-Handarpe müssen sich von ihrer Kirche trennen. Bereits im Juni war die Kirche geschlossen worden. Jetzt treffen sich die Gemeindemitglieder zu einem Abschiedsgottesdienst in der 1966 erbauten Kirche. Was mit dem Gebäude geschieht ist noch offen. Entweder wird es abgerissen und das Gesamtgelände für eine Wohnbebauung freigegeben. Oder die Kirche wird zu einem Kolumbarium umgebaut.