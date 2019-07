Osnabrück. Eine Osnabrücker Putzfrau, die versehentlich viel zu viel Gehalt bekommen hatte und das Geld behalten wollte, sollte sich eigentlich morgen vor dem Landgericht verantworten. Doch nun ist der Prozess geplatzt.

