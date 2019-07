Unternehmen aus der Region Osnabrück haben in diesem Jahr große Schwierigkeiten, alle Ausbildungsstellen zu besetzen. Symbolfoto: Christoph Schmidt/dpa

Osnabrück. Am 1. August beginnt in vielen Betrieben in der Region Osnabrück das neue Ausbildungsjahr. Doch in einigen Bereichen beklagen die Unternehmen einen eklatanten Bewerbermangel, wie eine Umfrage des Industriellen Arbeitgeberverbands Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (IAV) nun ergeben hat.