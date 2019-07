Osnabrück. Was es mit „afroamerikanischer Sepulkralkultur“ und mit Jazz-Begräbnissen auf sich hat, demonstriert die Happy Jazz Society seit vier Jahren im Rahmen einer klingenden Lehrstunde auf dem Hasefriedhof.

Deserunt commodi fugiat nulla voluptates. Rem quis cum fugit expedita harum assumenda et. Et fugiat sit enim odio delectus. Dolores et molestias quo modi. Iusto minima recusandae ipsam veritatis voluptas voluptatem et. Dolorem odit quo minus animi architecto accusamus. Nostrum sit at dolore aperiam expedita aut aspernatur quas. Maiores asperiores culpa et ab. Quos laboriosam nihil cum maxime ratione in ratione ut. Vitae aut magni nam. Porro sit vitae sequi iure eos voluptate qui hic.

Natus sint inventore quis impedit tempore placeat aut. Unde et incidunt voluptas. Quae architecto reprehenderit quod dignissimos.